Небольшой снег: о погоде в Алтайском крае 6 января

По данным Алтайского ЦГМС , 6 января на большей части территории небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели, возможны гололедные явления.

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В Алтайском крае днём -1…-6 градусов, по югу местами до +4 гр. На большей части территории небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели, возможны гололедные явления. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в первой половине дня по югу местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле днём -1…-3 градуса. Небольшой снег, слабая метель. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Взято отсюда.

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