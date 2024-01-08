Небольшой снег: о погоде в Алтайском крае 9 января

По данным Алтайского ЦГМС , 9 января небольшой снег, местами метели.

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В Алтайском крае днём -10…-15 градусов, по северо-западу местами до -20 гр., по югу и востоку местами -4,-9 гр., с похолоданием в течение дня. Небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в первой половине дня по востоку местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле днём -10…-12 градусов, с похолоданием в течение дня. Утром небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, в первой половине дня порывы до 20 м/с.

Взято отсюда.

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