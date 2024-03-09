Небольшой минус. О погоде в Алтайском крае 9 марта

В некоторых районах края возможен снег

Заснеженный лес / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 9 марта немного похолодает. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит -1,-4 градусов, по северу местами до -6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

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