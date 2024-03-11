Певец Шура Фото: vk.com/shura_superstar

Шура заявил, что концерт состоялся по расписанию и слухи о задержке неправдивы. В Сети же пишут, что выступление началось спустя 1,5 часа после изначально заявленного времени

Певец Шура провел концерт 8 марта в своем родном городе Новосибирске. В соцсетях начали писать, что артист вышел на сцену с опозданием, однако самого Шуру возмутило это заявление, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Про меня написали, что я задержал концерт на 1,5 часа! Сбор гостей объявлен 17.00, концерт в 18.00. А то такие небылицы про меня пишут. Я люблю своего зрителя и уважаю!” – написал Шура в соцсетях.

Отмечается, что после концерта в Новосибирске певец отправился в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт Инстасамки и Moneyken, который был назначен на 31 марта. По словам певицы, концерт отменили сами исполнители, а не организаторы.

Взято отсюда