реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Небылицы: певец Шура опроверг слухи о часовой задержке концерта в Новосибирске

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Небылицы: певец Шура опроверг слухи о часовой задержке концерта в Новосибирске

Певец Шура Фото: vk.com/shura_superstar

Шура заявил, что концерт состоялся по расписанию и слухи о задержке неправдивы. В Сети же пишут, что выступление началось спустя 1,5 часа после изначально заявленного времени

Певец Шура провел концерт 8 марта в своем родном городе Новосибирске. В соцсетях начали писать, что артист вышел на сцену с опозданием, однако самого Шуру возмутило это заявление, сообщает “КП-Новосибирск”.

“Про меня написали, что я задержал концерт на 1,5 часа! Сбор гостей объявлен 17.00, концерт в 18.00. А то такие небылицы про меня пишут. Я люблю своего зрителя и уважаю!” – написал Шура в соцсетях.

Отмечается, что после концерта в Новосибирске певец отправился в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт Инстасамки и Moneyken, который был назначен на 31 марта. По словам певицы, концерт отменили сами исполнители, а не организаторы.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

Украинский ракетный комплекс HIMARS был уничтожен российским ударов из-за провала…

Исполком WADA выразил обеспокоенность из-за проведения Игр Дружбы в России

Исполком WADA выразил обеспокоенность из-за проведения Игр Дружбы в России

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразил обеспокоенность из-за проведения…

Создательница школы самообороны Михайлова: охрану чаще нанимают политики и звезды

Создательница школы самообороны Михайлова: охрану чаще нанимают политики и…

Создательница школы самообороны и телохранителей «Око Гора» Надежда Михайлова рассказала,…

TourDom: Turkish Airlines выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

TourDom: Turkish Airlines выгнала россиянина с рейса в Южную Америку

Россиянин пожаловался на русофобское поведение работников авиакомпании Turkish Airlines. Подробности инцидента…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp