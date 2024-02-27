Небыстрая процедура: как жителям Алтайского края оформить группу инвалидности

Фото: Минздрав Алтайского края

Медико-социальная экспертиза проводится в течение 30 дней, но есть категории граждан, по которым сроки значительно ограничены

У каждого человека есть определенные заболевания, но не все могут претендовать на группу инвалидности. Для того чтобы получить этот статус, по словам специалистов, у пациента должна быть стойкая утрата трудоспособности, то есть невозможность к самообслуживанию. В ходе очередной пресс-конференции эксперты минздрава Алтайского края рассказали, как проходит медико-социальная экспертиза (МСЭ), а также о новых правилах ее проведения.

1 Как проходит МСЭ?

Все начинается с решения врачебной комиссии в медорганизации. Она выявляет показания для направления пациента на медико-социальную экспертизу. Сначала у больного берут согласие на прохождение МСЭ, а после начинают подготовку пакета документов.

Направления в электронном виде поступают в информационную среду Главного бюро медико-социальной экспертизы региона и регистрируются там.

Далее специалисты Бюро анализируют направление, связываются с гражданином и определяют дату, время и форму (очную или заочную) проведения экспертизы, а также способ получения результатов.

“В процессе экспертизы нередко возникают случаи, когда необходимо дообследование. Тогда Бюро может осуществить возврат. Это все законодательно и регламентировано постановлением №588 “О признании лица инвалидом”. По возвращению направлений в медицинские организации осуществляется дообследование, в регламентированные сроки они повторно загружаются к нам. После этого экспертиза для пациента возобновляется”, – объясняет Марина Ивлева, исполняющая обязанности руководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю.

Все этапы сопровождаются уведомлением гражданина как со стороны Бюро медико-социальной экспертизы, так и со стороны медицинской организации, которая направляет пациента.

Человек может быть не согласен с результатами освидетельствования. В этом случае он имеет право на обжалование решения в определенные сроки.

2 Сколько дней рассматриваются документы?

Освидетельствование начинается с момента регистрации направления на МСЭ и регламентировано 30 рабочими днями.

“Есть категории граждан, по которым сроки значительно ограничены. Речь идет о пациентах паллиативных и пациентах, находящихся в стационаре по поводу ампутации. Их срок освидетельствования значительно ограничен – порядка трех рабочих дней“, – говорит Марина Ивлева.

В случае необходимости дообследования в медучреждении подтверждение статуса инвалидности может затянуться на больший срок.

“Тем не менее время не безразмерно. Мы всегда укладываемся в 30 рабочих дней даже при необходимости дополнительного обследования“, – добавила спикер.

3 Кого могут признать инвалидом?

Согласно постановлению №588, условиями признания человека инвалидом являются:

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилитации.

4 На какой срок устанавливается инвалидность?

Сроки установления инвалидности не меняются на протяжении многих лет:

I группа – на два года;

II и III группы – на один год.

Группа инвалидности также может быть установлена бессрочно.

5 Какие новые правила МСЭ появятся в 2024 году?

В июне 2024 года планируется введение нового вида освидетельствования –так называемой обезличенной экспертизы.

“Этот вид экспертизы подразумевает выгрузку направления на пациента в любой другой регион. Персональные данные информационная система определенным образом скрывает. Результаты предыдущих освидетельствований также будут частично скрыты. То есть пациент из Алтайского края может проходить МСЭ, допустим, в Магадане. У нас большое государство, в котором очень много служб медико-социальной экспертизы, и это вводится для того, чтобы был одинаковый подход по освидетельствованию“, – поясняет Марина Ивлева.

Кроме того, в ближайшее время будет введен новый приказ, регламентирующий перечень обследований. Благодаря инициативе пациентов он был пересмотрен, в каких-то вопросах упрощен. Порядка 25 обследований посчитали избыточными, поэтому они были исключены.

6 Сколько людей с инвалидностью живет в Алтайском крае?

Более 170 тысяч жителей Алтайского края имеют инвалидность (согласно данным Главного бюро МСЭ региона за 2022 года). Всего за год осуществляется 40,7 тысяч экспертиз, из них обжалуется менее 10%.

Взято отсюда.

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