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“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают акцию ко дню рождения партии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Желающие смогут задать вопросы, рассказать о своей проблеме или поделиться идеями

Активисты “Справедливой России – За правду”/ Фото: пресс-служба партии

В преддверии своего дня рождения партия “Справедливая Россия – За правду” рассказывает барнаульцам, чем занимаются ее активисты и какие проекты реализуют. А также объявляет онлайн-акцию “Неделя с депутатом”, благодаря которой желающие смогут задать волнующие вопросы или поделиться своими идеями.

Небезразличие к судьбе малой родины

В местном отделении работу ведут в основном с помощью проектов. Так, партия успешно реализовала проект “Народный сад”, благодаря которому около тысячи человек получили в подарок саженцы жимолости, клубники, малины и смородины.

Также барнаульские социалисты занимаются решением проблем водоснабжения, бесхозными электрическими сетями и проведением коммуникаций на дачных участках.

Успешно зарекомендовал себя и конкурс детского рисунка по патриотической тематике: “Герои России и Донбасса”. В нем приняли участие более 300 детей и десятки педагогов. Юных художников наградил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Подобный конкурс проведут и в следующем году.

Сформируют и команду проекта “Коммунальный дозор”. Ее участники будут обладать знаниями о своих правах, о расчетах тарифов, состоянии домов, деятельности УК и т.д.

“Наша справедливая команда регулярно пополняется, число сторонников растет. И это лучший показатель нашей работы. В ближайшее время партийные билеты получат 250 барнаульцев, которые не остались равнодушными к проблемам города. Присоединяйтесь к нашим справедливым рядам. Нас ждет много интересного”, – отметила руководитель барнаульских социалистов Людмила Суслова.

“Неделя с депутатом”

В рамках акции каждый желающий сможет задать вопрос о деятельности партии, рассказать о своей проблеме, поделиться идеями и т.д. 

Сделать это можно несколькими способами:

  • позвонить в приемную депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева по телефону 8 (3852) 56-95-10 или обратиться лично по адресу: Социалистический, 26, предварительно записавшись;
  • позвонить или написать в WhatsApp* секретарю Бюро регионального отделения партии, депутату АКЗС Евгении Боровиковой по телефону 8-913-029-94-09;
  • позвонить в региональное отделение по номеру 8 (3852) 50-17-25 или прийти по адресу: Деповская, 7, офис А-202;
  • написать руководителю барнаульских социалистов, депутату АКЗС Людмиле Сусловой на почту mo.lenin@mail.ru или позвонить по номеру: +7 (960) 951-11-42 (можно написать на WhatsApp);
  • занести свои обращения по адресу: Пушкина, 29а, каб. 3, предварительно записавшись или обратиться в Центр защиты прав граждан по телефону 8 (3852) 29-90-99 или по адресу: Деповская, 7, офис А-116.

*WhatsApp (“ВатсАпп”).

горняк

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