Недетские качели. Как перепады температур бьют по здоровью и что с этим делать

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Рассказываем, как скачки температуры воздуха и атмосферного давления влияют на наше здоровье и как спасаться в это непростое время

Этой зимой погода в Алтайском крае не балует стабильностью: крепкие морозы могут быстро смениться плюсовыми температурами с дождем, а потом с такой же стремительностью наоборот. Такие резкие перепады плохо сказываются на здоровье и самочувствии. Почему так происходит, чем опасны для здоровья такие температурные скачки и как уберечь себя от “погодного удара”? Об этом “Толку” рассказала заведующая отделом выездной работы краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Жиглова.

Не успеваем адаптироваться

Климатические скачки от холода к теплу и наоборот бьют по самочувствию и здоровью человека. Когда погодные условия меняются постепенно, организм успевает адаптироваться – и к влажности, и к температуре воздуха, и к атмосферному давлению, и к геомагнитной активности. Но если смена была резкой, то “принять” это ему становится сложнее.

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До 13 декабря в крае будет действовать штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Мороз распространился на большую часть регионов страны

“Организм адаптируется по-разному. Многих начинают беспокоить головные боли, часто бывает мигрень, которая характеризуется приступами пульсирующей боли с определенной стороны. Эти боли очень интенсивны, они усиливаются при подъеме, физической нагрузке. Также метеозависимые в это время жалуются на тошноту, слабость, меняется настроение, появляется рассеянность, вспыльчивость, перепады действуют даже на состав крови – содержание кальция, натрия, сахара“, – говорит специалист.

Почувствовать эти погодные колебания могут не только взрослые, но и дети. Родители могут заметить изменение поведения ребенка: появляется больше капризов, его трудно уложить спать, сон становится прерывистым, портится аппетит.

Риск обострений

Ухудшение погоды затрагивает не только метеозависимых. Перепады температур бьют и по людям с хроническими заболеваниями.

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В региональном Гидрометцентре, сославшись на сезонный прогноз, сообщили, что аномальных погодных отклонений в крае не ожидается

Особенно зависимы от температурных скачков пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это и гипертоническая болезнь, и сердечная недостаточность, и ишемическая болезнь сердца.

Вторая большая группа – пациенты с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Среди них бронхит, астма, хроническая обструктивная болезнь легких – это угрожающее жизни заболевание, когда воспаляются дыхательные пути и страдают бронхи.

Также проблемы возникают у пациентов с ревматизмом, сахарным диабетом, гормональными нарушениями, нервными расстройствами.

Удар по иммунитету и сосудам

Аномальный холод может привести не только к обморожению, но и снижению иммунитета при переохлаждении. Следствием этого становится воспаление верхних дыхательных путей – тонзиллит, ларингит и так далее. По словам врача, холодный воздух провоцирует изменение кровотока, снижение местного иммунитета, из-за чего организм становится доступной мишенью для вирусов и бактерий.

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Количество заболевших респираторными инфекциями увеличилось в период новогодних праздников. Большая часть вызовов скорой связана с повышением температуры, кашлем и ознобом

Резкое понижение температуры приводит к спазму сосудов, поэтому в морозную погоду повышается риск инфаркта.

“Причина простая: идет высокая нагрузка на кровеносные сосуды и отсюда, как следствие, возникает изменение в клетках мозга, то есть кислород начинает поступать неравномерно, скачками. Возникают головокружение, обмороки, перехваты дыхания. Это основное, что беспокоит людей“, – рассказала специалист.

Постоянное сужение сосудов (реакция на холод) и их расширение (реакция на тепло) отрицательно влияют на организм: “Эти качели в работе сосудистых стенок меняют тонус сосудов, на этом фоне ухудшается общее состояние, которое влияет на трудоспособность. Так как мы становимся вялыми и усталыми, появляются сонливость, головные боли, меняются показатели артериального давления“.

Те, кто страдают гипертонией, зимой могут почувствовать себя значительно хуже. Если есть изменение состояния у такой группы пациентов, то обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы пересмотреть дозировку препаратов.

При перепадах температур и оттепели наиболее уязвимы и гипотоники, у которых давление в это время еще больше снижается, возникают обмороки, тошнота, головокружение, слабость.

Как облегчить состояние

Если появились симптомы метеозависимости, то необходимо обратиться к врачу. После обследования он составит список рекомендаций, которые позволят уменьшить негативное влияние погоды на организм.

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За период праздничных выходных был зафиксирован всплеск респираторных инфекций, также жители региона обращались к медикам с обморожениями и переломами, в меньшей степени с ожогами и инфарктами

“Больным с хроническими заболеваниями при ухудшении состояния стоит записаться на прием к своему лечащему врачу. Если замечаете, что из-за смены погоды болит голова, боли усиливаются и появляется мигрень, то тогда имеет смысл обратиться к неврологу“, – пояснила врач.

Частые простуды – повод обратить внимание на иммунную систему, восполнить запас витаминов. К примеру, пить чаи, которые повышают защитные силы организма, поддерживают иммунитет и снижают риск простудных заболеваний, биологически активные добавки, адаптогены – это лекарственные средства, которые повышают неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям среды.

Также рекомендуется есть пищу, богатую кальцием, витамином D, сбалансировать рацион по белкам, жирам и углеводам, не злоупотреблять кондитерскими изделиями, ограничить употребление алкоголя. Больше есть овощей и фруктов, морепродуктов, которые содержат полезные жиры и Омегу-3 – это все нужно для сердечно-сосудистой системы.

Дома необходимо создать комфортные условия. Температура в помещении должна быть не ниже 22 градусов, а влажность хотя бы на уровне 40–50%. Зимой, когда работают батареи, желательно включить увлажнитель воздуха.

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Грозы в январе не являются обыденностью и связаны с глобальными изменениями климата на Земле, которые, как подчеркивают специалисты, будут продолжаться

Длительность сна должна быть не менее семи часов. За час до ухода ко сну желательно не засиживаться перед телевизором или в телефоне, это позволит легче уснуть. И засыпать нужно до 23 часов, тогда сон будет более продолжительным и глубоким.

Так как за регулировку сосудов отвечает и нервная система, то в период температурных перепадов лучше избегать стрессовых ситуаций и излишний переживаний.

Также переход с мороза в теплое помещение, по словам специалиста, должен быть плавным. Поэтому, заходя в подъезд, лучше не бежать к лифту, а медленно подняться по лестнице, чтобы организм мог адаптироваться к температуре. Придя домой, нужно выпить чай с медом, чтобы согреться изнутри. И уже после этого можно браться за выполнение домашних дел.

Взято отсюда.

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