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Пластиковые окна в Горняке

Недорого и малолюдно: как выглядит Горный Алтай в марте

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Несмотря на низкий туристический сезон, практически все места размещения в Горном Алтае заняты. Однако на улицах и в магазинах не так много людей, как это бывает в летний период

Мартовская весна не торопится отогревать территорию Республики Алтай: в середине месяца природа здесь еще находится во власти снега и льда. По утрам деревья украшает витиеватая изморозь, а снег все еще лежит серо-белым одеялом.

Бурная и своенравная Катунь, несмотря на приход весны, все еще в оковах плотного льда. Но местами поток воды уже вырывается наружу, все больше расчищая себе пространство вокруг. В отдельных местах отдыхающих даже катают на моторных лодках по реке.

Несмотря на межсезонье, отели и турбазы в марте практически полностью заселены. Например, в новом пятизвездочном отеле “Манжерок” аншлаг. Туда еще съезжаются лыжники, сноубордисты и те, кто решил прокатиться на канатной дороге. В выходной день там скапливаются огромные очереди на “канатку”.

Многих туристов манят привлекательные цены на размещение в низкий сезон: так, стоимость суток проживания на турбазах повышенной комфортности в это время составляет от 6–7 тысяч рублей. В то время как в сезон цена вырастает почти в два раза. К тому же в этот период времени в регионе не так многолюдно, что для многих является неоспоримым плюсом.

Взято отсюда

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