Проведем эксперимент — интересно, совпадет ли новое исследование с наблюдениями наших читателей

15 января 2024, 18:0059Написать комментарий

Сегодня мы планируем заглянуть к вам в спальню с чисто научным интересом — не против? Оказывается, сторона кровати, которую мы выбираем для сна, может многое рассказать о нас. Неосознанно мы предпочитаем именно ту сторону, которая больше соответствует нашей натуре (возможно, дело в полушариях, но это не точно). Редакция «Городских порталов» решила изучить любопытный эксперимент и проверить его на своих читателях.

Исследование, проведенное агентством OnePoll, показало, что те, кто спят на левой стороне кровати, чаще более улыбчивые и творческие, чем те, кто выбирает правую сторону для сна.

В исследовании приняли участие более 2000 мужчин и женщин. Оказалось, что те, кто спят на левой стороне кровати, креативны и уверены в себе, а те, кто справа, более логичны и с развитым аналитическим мышлением. Те, кто спал справа, в целом имели более негативное отношение к жизни. Однако они также имели тенденцию зарабатывать больше денег.

Психолог Хоуп Бастин считает, что эти результаты подтверждаются предыдущими исследованиями, которые показывают, что люди, которые спят на левой стороне кровати, вероятно, более веселы и улыбчивы, чем их угрюмый партнер на правой стороне.

— Позитивный взгляд на жизнь позволяет «левым» справляться с большой рабочей нагрузкой, они легче переживают стресс, — заключает эксперт. — Те, кто спит слева, в целом спокойнее, чем их партнер в кризисе, и более уверены в себе.

Также сообщалось, что те, кто спит на левой стороне, имеют более высокий уровень удовлетворенности работой, чем те, кто спит справа. При этом спящие справа мыслят более приземленно и готовы к худшему сценарию развития событий.

Исследование не выявило причин, по которым могут возникнуть эти закономерности. Однако эксперты ранее предполагали, что на выбор положения для сна могут влиять разные уровни активности обоих полушарий мозга. Например, у некоторых участки мозга, отвечающие за эмоции, могут быть более активными на левой стороне, что может объяснить предпочтение той или иной стороны.

Исследование также показало, что при выборе того, на какой стороне кровати лечь, играют роль и другие факторы, такие как удобство. В ходе опроса 40% людей заявили, что выбирают ту сторону кровати, на которую им легче ложиться и вставать, а 30% людей решают, основываясь на том, что предпочитает их партнер.

Что на самом деле означают ночные кошмары

По мнению психолога Ирины Мамаевой, скорее всего, в жизни человека, которому снится преследование, происходят ситуации, связанные с риском или опасностью. Также он может ощущать бессилие перед сложившимися обстоятельствами. Бегство от погони может означать, что он не может найти в себе силы справиться с жизненными проблемами и сложностями. Или всеми силами стремится избежать проблем, но чувствует, что ему это не удается.

А вот лестницы, идущие вверх и вниз, по мнению психолога, могут означать, что человек идет неверным путем. Либо он принял какое-то решение, а оно оказалось ошибочным. Он боится принять какое-то важное для себя решение.

— Например, женщина, которая должна выйти замуж, но по каким-то причинам сомневается в своем избраннике, во сне может видеть, как она идет вверх по лестнице в подвенечном платье и в какой-то момент оступается и срывается вниз. Или мужчина принял решение о покупке собственного загородного дома, сделка вот-вот должна состояться. Внешне всё выглядит хорошо, но почему-то покупатель внутри себя чувствует беспокойство. Во сне он видит, как поднимается по лестнице в своем новом доме на второй этаж, но лестница неожиданно ломается, и мужчина падает вниз, в подвал, — рассказала эксперт для NGS.RU.

А вот падение во сне может означать сложный момент в жизни. Ощущение, словно почва уходит из-под ног. Человек потерял опору, не знает, как жить или действовать дальше. Ощущение потери контроля над своей жизнью. Также может быть связано с нехваткой денег, проблемами в отношениях, невозможностью построить карьеру или плохим отношением окружающих.

Подобные сны могут быть связаны с переходом на новый уровень жизни или сознания. Этап, когда необходимо отпустить старое и впустить изменения в свою жизнь. Возможно, в жизни человека начались изменения, к которым, как ему кажется, он не вполне готов.

Например, сон о бывшем партнере, по словам сомнолога Лаури Лёвенберг, необязательно отражает то, что происходит между вами, а скорее то, что происходит с вами без его участия.

— Первая любовь снится не потому, что вы скучаете о том, в кого были влюблены, — объясняет Лёвенберг. — А чтобы напомнить о замечательных сопутствующих чувствах: волнении, возбуждении, бабочках в животе, желании всегда быть вместе. Объект первой любви проецирует эти чувства в психике, и потому будет сниться, когда, например, ваши нынешние отношения утратили былую страсть, или когда вы засиделись в одиночестве. Так подсознание напоминает, что способно чувствовать, и мягко подталкивает вас к тому, чтобы найти того, кто поможет вернуть эти эмоции или сделать что-то для подзарядки существующих отношений.

А вот если во сне бывший отвергает вас — такое видение имеет положительное воздействие. Услышав от него: «Я ухожу», — тогда как вы страстно хотите, чтобы он остался, знайте, подсознание опять же старается вернуть вас к реальности. Толкуйте этот сон как разговор с самим собой: то, что говорит ваш экс, вы должны сказать себе — твердо и решительно.

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Взято Источник

15.01.2024