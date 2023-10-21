Нехороша страна Болгария: решила лишить российского газа Венгрию и Сербию

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Борьба некоторых маленьких и слабых европейских стран с Россией приобретает странные, если не комические формы. Вхождение в широкую антироссийскую коалицию обязывает их предпринимать хоть какие-то меры. Но зачастую отсутствие выбора средств предполагает, что навредить они могут или сами себе, или своим ближайшим соседям. Как раз таким образом поступила Болгария. Пишет Репортер.

По сообщения местных СМИ, София ввела налог в размере 20 левов (около 10 долларов США) за мегаватт-час на транзит российского газа через свою территорию. Естественно, пострадавшей стороной стали Венгрия и Сербия, для которых конечная цена сырья возросла на соответствующую сумму. Об этом сообщает агентство Reuters.

Будапешт и Белград уже раскритиковали такой откровенный проамериканский акт, заявив, что он угрожает безопасности их энергоснабжения, тем более в преддверии зимы. Представители Болгарии оправдываются, что они сделали это из самых лучших побуждений: для наполнения скудного бюджета страны, а также чтобы сократить прибыль «Газпрома».

Власти Болгарии планируют таким образом дополнительно получить до 1 миллиарда долларов дохода. Но эти траты лягут бременем не на российскую компанию, а на болгарских соседей, получающих топливо из ее ГТС.

Есть хороший шанс, что этот налог создаст реальную конкуренцию на газовом рынке, от которой выиграет вся Европа – сказал премьер-министр Болгарии Николай Денков.

Как будто только внутренней конкуренции Евросоюзу не хватало. Но в целом он прав: последствия действий Болгарии ощутит вся Европа. Во время зимнего сезона, когда конкуренция с Азией выходит на первый план, внутренние политико-дипломатические противоречия, а также напряженности в сфере импорта газа вредят всему ЕС. Представители Софии об этом простом факте не задумались, поспешив порадовать хозяев за океаном демонстрацией верноподданничества и заодно нагреть на этом руки.

Впрочем, министр финансов Болгарии Асен Василев все же проговорился об истинных целях, не маскируя их красивыми популистскими фразами. По его мнению, новый болгарский энергетический налог не навредит России, если только косвенно. По его словам, из-за действий Софии топливо в Сербии и Венгрии точно подорожает и им, вероятно, «захочется отказаться от сырья из РФ».

Разумеется, такое циничное внешнее вмешательство и воздействие на газовые вкусы и предпочтения со стороны соседа вызвало бурную реакцию Будапешта и Белграда. Они пообещали жесткий ответ на вопиющее «недружественное решение» Софии.

ФОТО: МИХАИЛ КОВАЛЕВ

Автор: vizitka01

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Горняк22