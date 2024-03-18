Нехватку кадров в машиностроении на Алтае решают нацпроектом

Число желающих получить рабочую профессию растет

Студенты работают с техникой / Фото: “Бизнес ФМ Барнаул”

Нехватку кадров в алтайском машиностроении решают с помощью проекта “Профессионалитет”. По словам губернатора региона Виктора Томенко, сегодня отрасль испытывает потребность более чем в 10 тысячах кадров. В рамках нацпроекта на базе Алтайского политехнического техникума, начиная с 1 сентября, открыли образовательно-производственный кластер.

Помещения центра очень похожи на реальные мастерские алтайских заводов и предприятий. Здесь на современных станках учатся работать третьекурсники – будущие наладчики, токари, операторы ЧПУ. На образовательный кластер потратили 140 миллионов рублей – это деньги из федерального и местного бюджетов, а также вложения от предприятий-партнеров. Мастерские оборудовали вместе с промышленными гигантами региона – это завод “Ротор”, Алтайский завод прецизионных изделий и компания “Барнаултрансмаш”.

“Профессионалитет” прежде всего изменил взаимоотношения с нашими работодателями. Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы вместе пишем практикоориентированные программы. Мы увеличиваем количество практических часов. Мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятиях Алтайского края по полученной профессии”, – рассказала “Бизнес ФМ Барнаул” директор техникума Елена Андреева.

Число желающих получить рабочую профессию растет. По отрасли машиностроения в этом году 75 специалистов закончат обучение, а наберут на первый курс уже 150.

Аналогичные промышленные кластеры открыты в крае и по другим направлениям – это транспорт, легкая промышленность, туризм и сфера услуг. Скоро на базе Барнаульского педколледжа создадут центр “Педагогика”. А для сельского хозяйства в этом году будет создано сразу два кластера. В качестве работодателей выступят ведущие переработчики молока – это Барнаульский, Куяганский и Кипринский маслосырзаводы, компания “Рикон” и еще более десятка предприятий агропромышленного комплекса нашего региона.

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