реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Нехватку кадров в машиностроении на Алтае решают нацпроектом

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Число желающих получить рабочую профессию растет

Нехватку кадров в машиностроении на Алтае решают нацпроектом

Студенты работают с техникой / Фото: “Бизнес ФМ Барнаул”

Нехватку кадров в алтайском машиностроении решают с помощью проекта “Профессионалитет”. По словам губернатора региона Виктора Томенко, сегодня отрасль испытывает потребность более чем в 10 тысячах кадров. В рамках нацпроекта на базе Алтайского политехнического техникума, начиная с 1 сентября, открыли образовательно-производственный кластер. 

Помещения центра очень похожи на реальные мастерские алтайских заводов и предприятий. Здесь на современных станках учатся работать третьекурсники – будущие наладчики, токари, операторы ЧПУ. На образовательный кластер потратили 140 миллионов рублей – это деньги из федерального и местного бюджетов, а также вложения от предприятий-партнеров. Мастерские оборудовали вместе с промышленными гигантами региона – это завод “Ротор”, Алтайский завод прецизионных изделий и компания “Барнаултрансмаш”. 

“Профессионалитет” прежде всего изменил взаимоотношения с нашими работодателями. Они перестали быть работодателями, они стали индустриальными партнерами. Мы вместе пишем практикоориентированные программы. Мы увеличиваем количество практических часов. Мы заключаем целевые договоры с предприятиями. И самое главное, ребята ориентированы на дальнейшее трудоустройство на предприятиях Алтайского края по полученной профессии”, – рассказала “Бизнес ФМ Барнаул” директор техникума Елена Андреева. 

Число желающих получить рабочую профессию растет. По отрасли машиностроения в этом году 75 специалистов закончат обучение, а наберут на первый курс уже 150. 

Аналогичные промышленные кластеры открыты в крае и по другим направлениям – это транспорт, легкая промышленность, туризм и сфера услуг. Скоро на базе Барнаульского педколледжа создадут центр “Педагогика”. А для сельского хозяйства в этом году будет создано сразу два кластера. В качестве работодателей выступят ведущие переработчики молока – это Барнаульский, Куяганский и Кипринский маслосырзаводы, компания “Рикон” и еще более десятка предприятий агропромышленного комплекса нашего региона.

новости горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото После атаки ВСУ…

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке…

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинские войска за прошедшие сутки…

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Железнодорожный светофор. Архивное фото Двадцать вагонов сошли с путей на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp