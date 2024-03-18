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Нейросеть Жириновский высказалась об итогах выборов и высокой явке

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Нейросеть Жириновский высказалась об итогах выборов и высокой явке

Искусственный интеллект Фото: Gerd Altmann/Pixabay

Алгоритм “Жириновский” сообщил, что важно не только выбирать президента. Важно также массово приходить на все без исключения выборы 

Политический алгоритм “Жириновский” проанализировал выборы президента России. Как отмечает ИИ, рекордная явка означает, что Россия – единый и сильный народ, а не просто население, “как у некоторых”, передает РИА Новости.

“Это наша страна, и только мы должны решать, какая она будет, от кремлевских звезд и до тропинки у дома!” – сообщила нейросеть.

Алгоритм отметил, что “с таким народом Россию никому не сломить и не заляпать грязью”.

Напомним, общероссийская явка составила 74,22%. ЦИК обработал почти все избирательные бюллетени на выборах президента РФ. По итогам действующий президент РФ Владимир Путин набрал 87,34% голосов.

Взято отсюда

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