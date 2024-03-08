реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Неизвестные выстрелили в машину с детьми в Барнауле

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пострадавшие ищут свидетелей

Неизвестные выстрелили в машину с детьми в Барнауле

В Барнауле неизвестные выстрелили в машину, в которой сидели дети. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пулька попала в окно заднего ряда, где в этот момент сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребёнок.

Пострадавшие утверждают, что стреляли из пневматического оружия, и ищут очевидцев, которые помогут установить личность стрелков.

Предварительно, никто не пострадал.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против военных РФ…

Киевский режим использует против военнослужащих ВС РФ полученные от западных…

Взрыв прогремел в Сумах, сообщили украинские СМИ

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы, сообщает телеканал “Общественное”.« "В…

Мобилизованные киевляне начали получать выплаты, сообщают СМИ

Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованным горожанам, сообщает интернет-издание “Страна.ua”.…

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью еще два дрона…

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два запущенных ВСУ беспилотника над…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp