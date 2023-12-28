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Неизвестный расстрелял машину владельца воронежской фабрики по производству яиц

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28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Неизвестный пытался убить владельца крупнейшей в Воронежской области фабрики по производству яиц Геннадия Ширяева. По его машине стреляли. Пишет Царьград.

По данным SHOT, владелец птицефабрики и экс-депутат областной думы Геннадий Ширяев вчера примерно в 6 часов вечера ехал на своём внедорожнике по трассе “Курск – Саратов” в двух километрах от своего дома. Возле села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, после чего скрылся.

Ширяев, который в этот момент в машине был один, чудом не пострадал. Сейчас в Борисоглебском районе объявлен план перехват, стрелявшего ищут.

Кроме птицефабрики, Ширяев владеет заводами, производящими подсолнечное масло, яйца и другое. Два дня назад в отношении его птицефабрики УФАС возбудило дело из-за сильного роста цен на яйца.

 Фото: IMAGO/ROLF KREMMING/WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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