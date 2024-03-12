Некоторые жители России смогут досрочно выйти на пенсию

Некоторые граждане России смогут получать пенсию досрочно.

Это работники предприятий с вредными и опасными условиями труда, механизаторы-грузчики в портах, водители городского общественного транспорта, инженеры гражданской авиации. Положена льгота и работникам с большим стажем: 42 года у мужчин и 37 лет у женщин. Соответствующий приказ Министерства труда РФ вступает в силу 12 марта.

«Выйти на пенсию в 2024 году могут женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Для получения выплат им также необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Указанные требования по стажу, коэффициентам и возрасту относятся только к страховой пенсии по старости и не затрагивают другие страховые пенсии или пенсионные выплаты», – сообщила начальник управления установления пенсий ОСФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.

Известно, что в январе страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. Выплаты неработающих пенсионеров стали больше в среднем на 1430 рублей в месяц и составили 20 670 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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