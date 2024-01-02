Об этом стало известно благодаря радиоперехватам переговоров ВСУ

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на свои источники, военнослужащие ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач. Об этом говорят записи радиоперехватов раненых украинских солдат.

“Честно, уже спасибо Богу, все хорошо. Ну, 20 процентов легких пораженных. Легкие восстанавливаются, диски повпихивали назад. Диски повылетали со спины… Уже массажи прошел, уже хожу. Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать”, -приводит источник слова одного из военных.

Судя по словам украинских военных, отказ выполнять боевые задачи в подразделении носит массовый характер. Так, группа, которая все же отправилась на задание, понесла тяжелые потери, но после этого следующая – отказалась. Также в околовоенных кругах распространяется информация и о том, что всех легкораненых украинское командование очень быстро возвращает на позиции, и они из-за этого могут недополучать необходимого лечения.

“Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже”, – отметил служащий в ВСУ мужчина.

Таким образом, реальных свидетельств отказов украинских военных от участия в боевых действиях становится все больше.

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Взято отсюда