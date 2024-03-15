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Некоторые россияне сталкиваются с проблемами при онлайн-голосовании на выборах

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Некоторые россияне сталкиваются с проблемами при онлайн-голосовании на выборах

Фото: unsplash.com

В стране полным ходом идут выборы главы государства. Избирательные участки открыли свои двери для граждан РФ, а в 29 регионах проголосовать можно и онлайн

Российская система электронного голосования переживает большую нагрузку, сообщает ТАСС .

По данным минцифры РФ, нагрузка на систему вызвана высокой активностью пользователей.

В настоящее время на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свои голоса оставили более 900 тысяч человек.

Напомним, что 15 марта в России стартовали трехдневные выборы президента. Участие в выборах уже приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутаты Барнаульской городской Думы.

Взято отсюда.

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