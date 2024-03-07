“Нелюди”: Паралимпийский комитет определил требования к спортсменам России

Российских и белорусских спортсменов не допустили на церемонию открытия Паралимпиады и запретили государственную символику

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал в среду критерии допуска российских и белорусских паралимпийцев на Игры в Париж, который Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал дискриминационными и несправедливыми, сообщает ТАСС.

Российская паралимпийская команда заняла по итогам Паралимпиады в Токио в 2021 году четвертое место и показала в тех соревнованиях свой лучший результат в истории – 118 медалей. Однако команда не примет участия в церемониях открытия и закрытия соревнований, поскольку не получила приглашения от МПК.

Согласно выдвинутым МПК критериям допуска, награды россиян и белорусов не будут учтены в общем медальном зачете. Демонстрация государственной символики России и Белоруссии на паралимпийских играх в Париже будет запрещена – спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами “NPA”, что означает “нейтральные паралимпийские атлеты”.

Предварительный состав российской делегации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже составляет 225 человек, из них 125 – спортсмены.

Реакция Паралимпийского комитета России на новые критерии однозначна – организация считает их дискриминационными.

“Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или в радости победе, когда звучит гимн их страны, – значит лишать их права на национальную идентичность”, – говорится в заявлении на официальном сайте ПКР.

Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран, считают в российском спортивном ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова наградила членов МПК емким эпитетом: “Нелюди”.

Тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не сдержала эмоций, узнав о таком решении.

“Они уже не знают, чем еще людям испортить настроение, как их еще побольнее ударить, ведут себя как твари. А еще называются паралимпийским комитетом, наши спортсмены и так через многое прошли, а им еще и в церемонии запрещают участвовать. Кто принимает такое решение – нелюди”, – сказала Тарасова.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. В Бахрейне 28-29 сентября состоялась генеральная ассамблея IPC. По ее итогам членство Паралимпийского комитета России (ПКР) было частично приостановлено на два года.

Частичное лишение членства в том числе подразумевает запрет на проведение международных соревнований на территории РФ. При этом российским спортсменам оставили возможность принять участие в Паралимпийских играх в индивидуальном нейтральном статусе.

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Взято отсюда