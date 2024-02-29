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Немцы и французы на грани ненависти к друг другу: Киев стал костью раздора

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29 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. По информации от издания Politico, отношения между Берлином и Парижем охарактеризованы открытой враждой в связи с вопросом поддержки киевского режима. Пишет “Царьград”.

Противоречия между канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном продолжают нарастать, причиной которых является поддержка Украины. Как сообщает Politico, отношения лидеров двух стран фактически переходят в состояние активной вражды.

Немецкие чиновники жалуются на то, что, несмотря на острые заявления Макрона в отношении Украины, он не предпринимает достаточных действий, сопоставимых с теми, что предпринимает Берлин.

По некоторым данным, на данный момент Берлин запланировал или уже выделил более 17 миллиардов евро на помощь киевскому режиму, в то время как Париж предоставил всего лишь 640 миллионов евро.

Французская сторона возражает и утверждает, что предоставляемое ими оружие оказывает влияние на ход боевых действий. Французские чиновники подчеркивают, что предоставляемое ими оружие имеет реальное значение и они делают это с меньшими колебаниями, чем немецкая сторона.

Фото: ANDREAS GORA/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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