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14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пока немецкие трактористы бастовали, привет им передали от ЧВК “Вагнер”. И, кажется, вечер перестал быть томным… Пишет “Царьград”.

В Германии проходит одна из самых больших в истории страны забастовка фермеров. К ней также обещали подключиться местные дальнобойщики и коллеги из Нидерландов. Политика, проводимая правительством Олафа Шольца, не устраивает подавляющее большинство немцев.

Фермеры блокируют автострады и заваливают улицы городов навозом, а проезжающие мимо бюргеры одобрительно жмут на клаксоны. В супермаркете какие-то шутники на дне пустых коробок в овощном ряду написали: “Все овощи съели Шольц и Зеленский”.

Так вот, фоном для всего этого стал ролик, где мужчина с нашивками ЧВК “Вагнер” на чистом немецком выступает с благодарностями. Переводится его заявление так:

“Респект фермерам и рабочим, потому что нужно обладать мужеством, чтобы, имея тракторы и грузовики, выступить против правительства. Спасибо группе “Вагнера” за поддержку простых людей в Германии в своих социальных сетях, да и в принципе. Спасибо”.

Группа “Вагнера”, кстати, в своих социальных сетях не особенно-то и поддерживает немецких фермеров. Да, “оркестр” всегда против несправедливости, но сейчас и на своей земле дел невпроворот. Так, может быть, в Германии появились свои “вагнера”? Было бы интересно на это посмотреть…

Тем временем истерика в США относительно ЧВК “Вагнер” достигла невиданных масштабов, и американцы решили применить к ней санкции. Это вызывает смех. “Вагнер” игнорирует все санкции со стороны США и их союзников. Как говорится, недруги нарвались, а значит, “Вагнер” будет действовать на полную катушку!

Фото: KARBINOV ANATOLY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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горняк