Армия России. Фото: vk.com/mil.

Утверждается, что под нападением России подразумевается изменение ситуации с безопасностью для всей Европы. Однако такие “планы”, но с другим сценарием уже появлялись в зарубежных СМИ

Немецкий таблоид Bild опубликовал “план нападения” России на НАТО. Теоретический сценарий такого нападения мог бы состоять из четырех фаз, передает РИА Новости.

Первая фаза могла бы стать “скрытной” и состоять из массовой кампании дезинформации. Целью Москвы было бы разделение общества и подрыв доверия к либеральной демократии. Также утверждается, что в эту фазу вошли бы кибератаки, нападения на объекты критической инфраструктуры.

Вторая фаза, считают составители документа, заключалась бы в крупных маневрах российских войск на границах альянса. НАТО якобы ответят на это развертыванием собственных войск на восточной границе, что приведет к появлению первых беженцев.

Кроме того, на этом этапе будет усилен шпионаж, кибератаки, нападения и другие способы создания помех для войск НАТО. Могут выйти из строя первые спутники в космосе, а также возможны нападения на химические предприятия и атомные реакторы в Германии.

На третьей фазе Россия напала бы на страны НАТО, а Германия подверглась бы точечным ударам. Авторы документа ожидают в это время массовое выведение из строя спутников.

На четвертой фазе конфликта войска РФ прорываются к территории Германии, бои происходят на суше, в море, в воздухе и конфликт развивается даже в космосе. По мнению авторов документа, Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. Также они опасаются применения Россией некого ядерного электромагнитного импульса, который якобы выводит из строя все электронные устройства.

Напомним, что это уже не первый “план нападения” России на НАТО. Ранее журналисты того же немецкого таблоида Bild публиковали материал, в котором уверяли, что Россия планирует нападение на восточный фланг НАТО в 2025 году. При этом РФ якобы понадобится частичная мобилизация. Однако подтверждений этой информации из “секретного документа” бундесвера нет.

Взято отсюда