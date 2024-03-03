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Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о “Фракции Красной армии”

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Обыски связаны с розыском двух человек

Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о "Фракции Красной армии"

Немецкая полиция / Фото: unsplash.com

Немецкий спецназ проводит операцию в Берлине по делу о террористах “Фракции Красной армии” (RAF). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

“Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы”, – говорится в публикации.

Позднее полиция Нижней Саксонии подтвердила проведение операции в Берлине. Обыски связаны с розыском двух человек.

Отметим, что ранее на этой неделе в Берлине арестовали террористку RAF Даниэлу Клетте, которая, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Розыск продлился более 30 лет.

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