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Необычного паука, “несущего дыню”, нашли в Алтайском крае

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Необычного паука, “несущего дыню”, нашли в Алтайском крае

ГОРНЯК2201 mins

Жителей села очень удивил необычный вид насекомого

Фото: Барнаулка

Жители села Сорочий лог Алтайского края в социальных сетях показали необычного паука, которого они обнаружили у себя на участке. Об этом рассказали в сообществе “Barnaul22”.

“Толстячка” в оранжевой окраске сфотографировали и отправили снимок в социальные сети, чтобы выяснить, что это за вид пауков. Пользователи в комментариях отметили, что насекомое словно несет на себе дыню.

Знатоки уточнили, что это мраморный крестовик. Его укус не опасен, а представители вида могут иметь и другую окраску.

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