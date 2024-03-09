Необычную рысь засняли в Алтайском заповеднике

В объектив сотрудников Алтайского биосферного заповедника Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попала редкая рысь.

Специалисты отмечают, что эта рысь является обычным видом для здешних мест, но встретить ее удается не часто. Тем более сфотографировать.

Ведь площадь охотничьего участка рыси может достигать десятков квадратных километров, а обнаружение следов случается не каждый год. Хищник выходит на охоту преимущественно ночью.

По словам ведущего научного сотрудника заповедника Юрия Калинкина, в последние годы рысь стала отмечаться регулярнее. Это связано с ростом численности косули – ее основного объекта охоты. Кроме того она добывает зайцев, кабарог, курообразных и других птиц, мышевидных.

В настоящий момент у рысей идет гон и, судя по всему, удалось сфотографировать крупного самца, который последнее время держится неподалеку от Яйлю. Кроме Прителецкой части рысь в заповеднике отмечается по водосборам рек Чульча и Шавла.

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Взято отсюда.

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