Осень. Октябрь. Фото: ru.freepik.com

Почти летнее тепло пришло в регион во второй половине октября. Правда, аномальные для температуры под +20 градусов задержатся всего на пару дней, а затем в крае прогнозируют похолодание и осадки

Днем 18 октября в Алтайском крае температура воздуха составит около +14…+19 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС. При этом минувшей ночью столбики термометров опускались до +1…+6, местами до -4 градусов.

В этот день по краю без осадков. Утром местами опустится туман. Ветер подует южного направления, 2–7 м/с, с порывами до 13 м/с.

В Барнауле ожидается около +14…+16 градусов и без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с.

Такая же погода сохранится в Алтайском крае 19 октября. С 20 октября она начнет меняться, придет похолодание до -2 ночью, +11 днем.

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