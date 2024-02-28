Сезон охоты Фото: unsplash.com

Инициатива связана с тем, что аналогичная норма появилась и на федеральном уровне. При этом в силу она вступит лишь в 2025 году

На сессии АКЗС 29 февраля депутаты краевого парламента рассмотрят законопроект, вносящий ряд поправок в региональный закон “Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов”. Этот документ призван “подогнать” краевые законы под федеральные требования. Согласно федеральным поправкам теперь охотники, получающие билет в первый раз или получающие повторно, если он был аннулирован, должны пройти проверку знаний, входящих в охотминимум: требования безопасности при осуществлении охоты, ограничения охоты и основы биологии диких животных. При этом вступит в силу федеральный закон об охотничьих экзаменах лишь с 1 сентября 2025 года.

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