Непобежденный американский боксер Деандре Сэвейдж может стать гражданином РФ

Сэвейдж выразил заинтересованность в получении российского гражданства

Непобежденный американский боксер Деандре Сэвейдж может стать гражданином России после поединка с Дмитрием Кудряшовым в Белгородской области, пишет “Матч.тв”.

Кудряшов и Сэвейдж проведут бой в городе Губкин 2 марта на турнире “Поколение”. Депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев рассказал спортивному каналу “Матч ТВ” о том, что Сэвейдж выразил заинтересованность в получении российского гражданства.

“Пока это устное желание, но мы окажем Сэвейджу всю необходимую помощь в оформлении”, — уточнил Румянцев.

Напомним, для 38‑летнего Дмитрия Кудряшова этот поединок станет первым с 27 апреля прошлого года.

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Взято отсюда