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Непокрашенное крыльцо довело барнаульский магазин до суда

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Баллончики с краской Фото: pexels.com

Если суд встанет на сторону властей, владелец торговой точки может столкнуться с ударом по кошельку: каждый месяц неисполнения требований администрации будет стоить ему 30 тысяч рублей

Администрация барнаульского Железнодорожного района требует от владельца одного из вейпшопов покрасить металлическое основание ступеней и перила на входе в магазин. Чтобы повлиять на бизнесмена, властям даже пришлось обратить в суд. Данные о соответствующем иске опубликованы в картотеке краевого арбитражного суда.

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