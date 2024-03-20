Неполадки в раю: инфоблогер Лерчек подала на развод

Блогер Лерчек подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала в суд заявление о расторжении брака с супругом Артемом Чекалиным, следует из портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы, сообщает РИА Новости.

Инфоблогеры были женаты с 2012 года, у пары трое детей.

“Зарегистрировано заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей. Истец: Чекалина Валерия Валерьевна, ответчик: Чекалин Артем Александрович”,- говорится в электронной базе. Беседа по рассмотрению иска назначена на 25 марта в 246-м мировом судебном участке города Москвы.

Само заявление поступило в суд 15 марта.

Напомним, в конце декабря прошлого года с Лерчек и ее мужа Артема сняли обвинения в неуплате налогов. Супруги выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Блогеры вернулись в социальные сети после девятимесячного молчания. Валерия сообщила, что они с мужем признали все ошибки и раскаялись, а также призвала подписчиков быть внимательными со своими налоговыми платежами.

По данным СК РФ, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары.

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Взято отсюда