Непонятные взрывы испугали жителей алтайского поселка

|
04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Жители барнаульского села Власиха сообщили в социальных сетях, что слышали “несколько взрывов”.
“Что это, никто не знает. Хочу добавить, что первая серия взрывов прекратилась, мы думали, что все прошло, все в порядке, потом началась вторая серия точно таких же взрывов, как будто уже чуть дальше от нас”, – пишет участница Telegram-канала “Черное и Белое Барнаул“.
Между тем, в комментариях предположили, что громкие звуки были от запускаемых фейерверков.
Фото: из открытых источников
Больше новостей: Все новости за сегодня
город Горняк