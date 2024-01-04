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Непонятные взрывы испугали жителей алтайского поселка

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04 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Жители барнаульского села Власиха сообщили в социальных сетях, что слышали “несколько взрывов”.

“Что это, никто не знает. Хочу добавить, что первая серия взрывов прекратилась, мы думали, что все прошло, все в порядке, потом началась вторая серия точно таких же взрывов, как будто уже чуть дальше от нас”, – пишет участница Telegram-канала “Черное и Белое Барнаул“.

Между тем, в комментариях предположили, что громкие звуки были от запускаемых фейерверков.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

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