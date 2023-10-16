Неприятности и перспективы: астропрогноз на неделю с 16 по 22 октября
Астрология. Знаки зодиака Фото: Vwalakte, Freepik
На этой неделе Овнов ждут стрессовые ситуации, Близнецов – плохое самочувствие, а Стрельцов – перспективное дело и признание
Профессиональный барнаульский астролог Светлана Коноплёва рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе с 16 по 22 октября.
Овен
Овнам нужно постараться не принимать стрессовые ситуации близко к сердцу, неприятности преодолимы.
Телец
Тельцам важно больше сил выделить для работы, а также прислушаться к советам коллег и родственников. Не лучшее время для вложения финансов.
Близнецы
Близнецам астролог советует не сдерживать свои желания, иначе это может отразиться на состоянии и самочувствии представителей знака. Если хочется что-то изменить – меняйте.
Богатство. Бизнесмен. Богатый мужчина Фото: Unsplash.com
Рак
Ракам на этой неделе придется разобраться со своими фобиями и страхами. Это мешает представителям знака двигаться вперед и развиваться.
Лев
Львы научатся ценить и принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Стоит уже сегодня начать копить сбережения на воплощение вашей мечты.
Дева
В работе Девам не стоит быть слишком строгими и правильными. Проявите обаяние, легкость и очарование, от этого зависят будущие возможности в карьере.
Работа. Коллеги Фото: unsplash.com
Весы
Весам любви и теплоты хватит на себя и на все сферы жизни. Представители знака будут учиться радоваться тому, что уже есть в их жизни.
Скорпион
В этот период Скорпионам необходимо проявить гибкость в работе и не зацикливаться, если что-то не получается. Займитесь чем-то другим.
Стрелец
Стрельцы проявят себя в перспективном деле. Но представителям знака нужно быть готовыми к тому, что кроме признания возможно и обсуждение за спиной.
Сплетни Фото: pexels.com
Козерог
Козерогам стоит быть более мягкими и уступчивыми. На этой неделе лучше не давить на любимого человека, а прислушаться к его мнению. Так представители знака могут узнать что-то полезное.
Водолей
Водолеям важно научиться ценить то, что есть, но при этом не терять возможности попробовать что-либо новое. Важно сконцентрироваться на своих обязанностях.
Рыбы
Рыбам придется осознать, что все новое происходит к лучшему. На этой неделе нужно постараться проводить больше времени с людьми, которым представители знака доверяют.
горняк новости
горняк локтевский