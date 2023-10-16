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Неприятности и перспективы: астропрогноз на неделю с 16 по 22 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Астрология. Знаки зодиака Фото: Vwalakte, Freepik

На этой неделе Овнов ждут стрессовые ситуации, Близнецов – плохое самочувствие, а Стрельцов – перспективное дело и признание

Профессиональный барнаульский астролог Светлана Коноплёва рассказала “Толку”, что ждет каждый знак зодиака на неделе с 16 по 22 октября.

Овен

Овнам нужно постараться не принимать стрессовые ситуации близко к сердцу, неприятности преодолимы.

Телец

Тельцам важно больше сил выделить для работы, а также прислушаться к советам коллег и родственников. Не лучшее время для вложения финансов.

Близнецы

Близнецам астролог советует не сдерживать свои желания, иначе это может отразиться на состоянии и самочувствии представителей знака. Если хочется что-то изменить – меняйте.

Неприятности и перспективы: астропрогноз на неделю с 16 по 22 октября

Богатство. Бизнесмен. Богатый мужчина Фото: Unsplash.com

Рак

Ракам на этой неделе придется разобраться со своими фобиями и страхами. Это мешает представителям знака двигаться вперед и развиваться.

Лев

Львы научатся ценить и принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Стоит уже сегодня начать копить сбережения на воплощение вашей мечты.

Дева

В работе Девам не стоит быть слишком строгими и правильными. Проявите обаяние, легкость и очарование, от этого зависят будущие возможности в карьере.

Неприятности и перспективы: астропрогноз на неделю с 16 по 22 октября

Работа. Коллеги Фото: unsplash.com

Весы

Весам любви и теплоты хватит на себя и на все сферы жизни. Представители знака будут учиться радоваться тому, что уже есть в их жизни.

Скорпион

В этот период Скорпионам необходимо проявить гибкость в работе и не зацикливаться, если что-то не получается. Займитесь чем-то другим.

Стрелец

Стрельцы проявят себя в перспективном деле. Но представителям знака нужно быть готовыми к тому, что кроме признания возможно и обсуждение за спиной.

Неприятности и перспективы: астропрогноз на неделю с 16 по 22 октября

Сплетни Фото: pexels.com

Козерог

Козерогам стоит быть более мягкими и уступчивыми. На этой неделе лучше не давить на любимого человека, а прислушаться к его мнению. Так представители знака могут узнать что-то полезное.

Водолей

Водолеям важно научиться ценить то, что есть, но при этом не терять возможности попробовать что-либо новое. Важно сконцентрироваться на своих обязанностях.

Рыбы

Рыбам придется осознать, что все новое происходит к лучшему. На этой неделе нужно постараться проводить больше времени с людьми, которым представители знака доверяют.

Источник

горняк новости
горняк локтевский

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