Детский сад Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что нормы СанПиН не допускают в ближайшие два месяца нахождение привитых детей с непривитыми, мама мальчика не намерена сдаваться

В барнаульском детском саду №101 отказались принимать непривитого от полиомиелита мальчика, пишет “КП-Барнаул”.

Ребенка, по требованиям СанПиН, необходимо оградить от привитых живой вакциной, так как в течение двух месяцев они представляют для него опасность.

Мама мальчика не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье нарушает право ее сына на получение образования.

Взято отсюда