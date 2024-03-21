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Непривитого от полиомиелита ребенка в Барнауле отстранили от детсада

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Непривитого от полиомиелита ребенка в Барнауле отстранили от детсада

Детский сад Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что нормы СанПиН не допускают в ближайшие два месяца нахождение привитых детей с непривитыми, мама мальчика не намерена сдаваться

В барнаульском детском саду №101 отказались принимать непривитого от полиомиелита мальчика, пишет “КП-Барнаул”.

Ребенка, по требованиям СанПиН, необходимо оградить от привитых живой вакциной, так как в течение двух месяцев они представляют для него опасность.

Мама мальчика не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье нарушает право ее сына на получение образования.

Взято отсюда

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