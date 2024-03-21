Детский сад Фото: pixabay.com
Несмотря на то, что нормы СанПиН не допускают в ближайшие два месяца нахождение привитых детей с непривитыми, мама мальчика не намерена сдаваться
В барнаульском детском саду №101 отказались принимать непривитого от полиомиелита мальчика, пишет “КП-Барнаул”.
Ребенка, по требованиям СанПиН, необходимо оградить от привитых живой вакциной, так как в течение двух месяцев они представляют для него опасность.
Мама мальчика не согласилась с таким решением, считая, что заведующая под видом заботы о здоровье нарушает право ее сына на получение образования.
Взято отсюда