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Неприятный сюрприз для прибалтов: из-за русских перестали работать электромобили

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия удивительная и большая страна, кроме того ещё и богатая не только природными ресурсами, но и людьми проживающими на её территории. Пишет Зомбоящик.

Особенно порадовали российские хакеры из группировки Just Evil, которые смогли взломать системы безопасности электроавтомобилей в Литве. Предыдущее название организации «Анонимус Судан».

Так в результате акции транспорт, работающий на электричестве внезапно перестал работать. Многие пользователи просто не смогли зарядить свой транспорт.

По предварительным данным, российские хакеры смогли получить данные компании Ignitis grupė, которая отвечает за распределение электроэнергии в Польше, Финляндии и странах Балтии.

Хакеры получили данные клиентской базы с 429 электрозаправок Литвы и пригрозили им блокировкой доступа к станциям. Причем навсегда.

Среди взломанных тридцати тысяч электромобилей в базе нашлась и “Икея”, ушедшая с российского рынка. При этом хакеры могут в любой момент опубликовать сведения обо всех клиентах.

Вот такой неприятный сюрприз для Прибалтики. Снова из-за злых русских перестали работать электромобили, но это не первый посыл и достижение ребят. Так днями раньше русские хакеры “победили” интернет Польши.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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