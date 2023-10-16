Спасение мальков на Оби Фото: Инцидент Барнаул

Местные жители выпустили в водоем несколько ведер с мальками, чтобы спасти их от гибели. Ранее рыбу в реку выпустили сотрудники водоканала

Неравнодушные жители Барнаула спасли рыбу, которая чуть не погибла на берегу Оби в районе Нового моста, сообщает “Инцидент Барнаул”.

“Кто-то сидит в выходной на диване, а наши ребята собрались и пошли спасать рыбу. Вода ушла, осталось много болотин, где куча рыбы”, – говорят местные жители.

На кадрах видно, как мужчины ведрами выпускают в реку мальков сазана.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники водоканала выпустили в Обь почти 50 тысяч молодых сазанов.

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