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Несколько дней трассы на Алтае будут перекрывать из-за военных колонн

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Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

Несколько дней трассы на Алтае будут перекрывать из-за военных колонн

Дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/117924

В Алтайском крае из-за движения военных колонн несколько дней будут перекрывать трассы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Движение для всех видов транспорта будет ограничено: 

– 19-го марта 2024 года с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту “Полковниково – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Контошино”; |  – 20-го марта 2024 года с 04 часов 00 минут до 06 часов 30 минут по маршруту “Баюновские ключи – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Фирсово – Бобровка”;  – 20-го марта 2024 года с 17 часов 50 минут до 19 часов 50 минут по маршруту “Контошино – Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха”; – 20-го марта 2024 года с 17 часов 20 минут до 20 часов 20 минут по маршруту “Лесной – Бобровка – Рассказиха”. Маршрут и время сопровождения могут быть изменены/

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