Несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Рубцовске

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22 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В воскресенье, 21 января, в Рубцовске произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 600 мм в районе улицы Краснознаменской, вследствие чего давление холодной воды было частично снижено в северной части города от бульвара Победы до улицы Никольской.

Также временно от водоснабжения отключены некоторые дома по ул. Краснознаменской, ул. Пролетарской, ул. Новосибирской, ул. Мостовой, ул. Набережной, ул. Речной и ул. Береговой.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сейчас специалисты МУП «Рубцовский водоканал» ведут ремонтные работы. После завершения всех необходимых работ водоснабжение будет восстановлено.

Фото: пресс-служба мэрии

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Автор: vizitka01

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город Горняк