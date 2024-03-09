Несколько объектов Алтайского края участвуют в конкурсе «Места гордости России»

Пять объектов Алтайского края представляют наш регион на Всероссийском конкурсе «Места гордости «России».

Речь идет о Денисовой пещере в Солонешенском районе, особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе, молодежном центре «Родина» в Бийске, городе-курорте Белокуриха и гребном канале в Барнауле. Конкурс поможет определить знаковые места нашей страны и точки притяжения ее жителей. По итогам голосованиям победителями станут топ-30 локаций. Объекты – лидеры конкурса включат в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие» в 2025 году.

Голосование в полуфинале продлится до 15 марта, а с 19 и до 31 марта состоится финальное голосование.

Для того чтобы проголосовать, достаточно зайти на сайт конкурса. За один объект можно проголосовать только один раз, и обязательно должен быть аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

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Взято отсюда.

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