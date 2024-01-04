Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Без отопления остались дома в трёх районах Москвы из-за пожара на трансформаторной подстанции

Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

Москва / Фото: М. Денисова. Mos.ru

Жители нескольких районов северо-востока Москвы остались без тепла из света из-за пожара на трансформаторной подстанции. Температура в домах снизилась до 10-15 градусов, сообщил Mash.

Трансформаторная подстанция загорелась в 6 утра в Высоковольтном проезде, от которого электроэнергию получают дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове.

Пожар удалось ликвидировать в 09:29 по московскому времени, сообщало московское МЧС. Пострадавших не было.

Без света и отопления осталось более 20 многоквартирных домов, написали “Вести”. Большую часть из них перевели на резервную систему электроснабжения. Затем переключили еще порядка 40 домов, сообщили в телеграм-канале “Городское хозяйство Москвы”.

При этом температура в Москве сейчас, по данным “Яндекс Погоды”, -21 градус по Цельсию.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Несколько районов Москвы остались без тепла и света в мороз

05.01.2024

 Интересное

Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

05.01.2024

 Интересное

Жесткое ДТП случилось на трассе Бийск – Барнаул недалеко от места гибели Евдокимова

05.01.2024

 Интересное

Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

05.01.2024

 Интересное

Стало известно о состоянии мальчика, которого мать оставила замерзать в холодном доме

05.01.2024

 Интересное

“Бременские музыканты” заработали больше миллиарда рублей в российском прокате

05.01.2024

 Интересное

Какое Рождество без кутьи и узвара: готовим традиционные праздничные блюда

05.01.2024

 Интересное

Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

05.01.2024

 Интересное

Главе Следкома России Бастрыкину доложат по делу о покалеченных детях на горке Бийска

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix