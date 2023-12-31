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Несколько сотен домов остались без света в пригороде Барнаула

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Энергетики работают над устранением проблемы

Несколько сотен домов остались без света в пригороде Барнаула

Фото: pxhere.com

Из-за аварии на электросетях несколько сотен домов остались без света в пригороде Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

“В Ленинском районе без электроснабжения остались 3951 частный дом, котельные в с. Гоньба и п. Научный Городок, 16 многоквартирных жилых домов, один детский сад, школы, общежития, одно медицинское учреждение, 13 административных зданий”, – сказано в сообщении.

Представители алтайского филиала “Россети Сибирь” отметили, что в ближайшие два дня в регионе ожидается непогода. Энергетики находятся в полной готовности.

По вопросам электроснабжения можно обращаться в контакт-центр по номеру: 8 800 220 02 20.  

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