Несколько участков трасс перекроют в Алтайском крае из-за военных

Время и маршруты колонн могут меняться
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Ограничение движения будет действовать 18 января на следующих участках:
– с 12:00 до 14:20 по маршруту граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Косиха; – с 16:00 до 18:50 на автодороге подъезд к с. Косиха. Отмечается, что время и маршруты движения колонн могут измениться. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
новости горняк
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