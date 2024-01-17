реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Несколько участков трасс перекроют в Алтайском крае из-за военных

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Время и маршруты колонн могут меняться

Несколько участков трасс перекроют в Алтайском крае из-за военных

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Ограничение движения будет действовать 18 января на следующих участках: 

– с 12:00 до 14:20 по маршруту граница Первомайского и Косихинского районов – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Косиха; – с 16:00 до 18:50 на автодороге подъезд к с. Косиха.  Отмечается, что время и маршруты движения колонн могут измениться. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 8 млн рублей продают синий Audi Q7 с массажными сидениями

17.01.2024

 Интересное

Средства ПВО сбили семь ракет РСЗО Ольха над Белгородской областью

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

Появилось видео с места пожара, из-за которого погибли двое детей в Краснощеково

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

Автопобоище с пятью машинами произошло на Павловском тракте в Барнауле

17.01.2024

 Интересное

Налоговики помирились с Белоярским мачтопропиточным заводом

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 29 млн рублей продают просторную квартиру в клaсcическoм cтиле

17.01.2024

 Интересное

Власти ограничили доступ в опасный жилой многоквартирник в центре Барнаула

17.01.2024

 Интересное

Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану: что происходит на Востоке

17.01.2024

 Интересное

Крещенские морозы до -36 градусов установились в Алтайском крае

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске