Несколько улиц в центре Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии

Для жителей домов организовали подвоз воды
Кухонный смеситель / Фото: pxhere.com
Из-за коммунальной аварии в центре Барнаула несколько улиц остались без холодной воды. Об этом рассказали в “Росводоканале”.
Под отключение попали дома по следующим адресам:
– ул. Крупской, 139, 141, 143, 145, 145а;
– пер. Ядринцева, 115, 117;
– ул. Крупской, 107, 107а, 108, 109, 120, 122, 139а, 143.
Для жителей организовали подвоз воды. Автоцистерна находится между домами № 139 и 141 по улице Крупской.
Предположительно, ликвидировать последствия аварии удастся к 12 часам дня 8 марта.
новости Алтайский
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