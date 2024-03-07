реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Несколько улиц в центре Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Для жителей домов организовали подвоз воды

Несколько улиц в центре Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии

Кухонный смеситель / Фото: pxhere.com

Из-за коммунальной аварии в центре Барнаула несколько улиц остались без холодной воды. Об этом рассказали в “Росводоканале”.

Под отключение попали дома по следующим адресам:

– ул. Крупской, 139, 141,  143, 145, 145а;

– пер. Ядринцева, 115, 117;

– ул. Крупской, 107, 107а, 108, 109, 120, 122, 139а, 143.

Для жителей организовали подвоз воды. Автоцистерна находится между домами № 139 и 141 по улице Крупской.

Предположительно, ликвидировать последствия аварии удастся к 12 часам дня 8 марта.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм
Ясно и тепло. Весенняя погода ожидается в Алтайском крае 7 марта

Ясно и тепло. Весенняя погода ожидается в Алтайском крае 7 марта

Весна постепенно вступает в свои права в Алтайском крае. Днем…

Узнать больше
Информирование избирателей о выборах Президента России проходит в Алтайском крае

Информирование избирателей о выборах Президента России проходит в Алтайском крае

Члены 37-й избирательной комиссии обошли почти 650 домов. Главная цель…

Узнать больше
Как отмечают 8 марта разные народы

Как отмечают 8 марта разные народы

В различных республиках и странах международный женский день является важным…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp