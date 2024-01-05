Несмотря на санкции. Что отправляли за рубеж алтайские заводы в 2023 году

В основном продукцию отгружали в страны ближнего зарубежья

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Основными товарами, которые отправляли алтайские предприятия за рубеж в 2023 году, стали продукция химической и машиностроительной отраслей, а также деревообработки. Об этом сообщает Минпром Алтайского края.

Что и куда экспортировали алтайские заводы?

Предприятия поставляли за рубеж грузовые вагоны, пиломатериал, шины и покрышки и другую продукцию. Причем всего 15% всего объема экспорта пришлось на страны дальнего зарубежья, отметили в Минпроме. Основным же направлением стало ближнее зарубежье. Так, “Комплекс Агро” запустил поставки в Казахстан, Белоруссию, Монголию. В эти же страны отправлял продукцию Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения. Рубцовский завод запасных частей поставлял товары в Монголию, Казахстан и Узбекистан, “Агроцентр” – в Республику Беларусь.

Весомую долю в экспортных поставках промышленной продукции региона вновь заняли вагоны, отметили в Минпроме. Основные экспортные направления “Алтайвагон” – Казахстан и Республика Беларусь. Барнаульский завод прессового оборудования поставлял колесные диски для сельскохозяйственной техники на белорусское предприятие “Гомсельмаш”, Алтайский завод прецизионных изделий – топливные системы и их элементы на другие заводы страны.

Кроме того, “Кучуксульфат” отправлял в Казахстан и Беларусь сульфат натрия, Михайловский завод химических реактивов – гранулированное минеральное удобрение (сульфат аммония гранулированный). А “Нортек” поставлял в страны сельскохозяйственные шины, добавили в министерстве.

Горняк22



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