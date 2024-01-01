30 декабря город оказался под обстрелами

В субботу, 30 декабря, под обстрелом Вооруженных сил Украины оказался Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, погибли 22 человека. Сейчас жители города оправляются от шока и готовятся к празднованию Нового года. MSK1.RU поговорил с ними о том, каково встречать праздник в такой обстановке и будут ли жители вообще это делать.

— Очень ждала Новый год, но нынешние события его омрачили. Считаю, что нет повода для пышных торжеств, когда у людей горе. Встречу Новый год в кругу семьи и друзей тихо и спокойно. Встречу с подругой 1 января перенесли — собирались увидеться в центре, где погибли люди, — рассказала MSK1.RU Валерия.

Многие отменили все встречи, запланированные на январские праздники.

— Я буду отмечать в кругу семьи, обстановка напряженная, праздника не чувствую, вся ситуация в городе злит и очень расстраивает, — рассказала MSK1.RU жительница Белгорода Ольга.

Кому-то важно отметить этот день в кругу семьи — походы к друзьям отменяют из-за испортившегося настроения и из соображений безопасности.

— Настроение резко ухудшилось в связи с последними событиями. Новый год решили отмечать дома и отменить походы по гостям. Сегодняшний день провожу без суеты, даже не поехала поздравлять родителей, с утра работала сирена, и я решила, что дома оставаться безопаснее, — поделилась с корреспондентом MSK1.RU жительница города Валерия.

Приехавший к родственникам в Белгород читатель MSK1.RU Артем рассказал, что отмечать праздник они планируют в загородном доме. При этом везде есть подвалы — жители готовятся прятаться там в случае опасности.

— Тут есть собранный подвал, разумеется. Поэтому чувствуем себя более-менее безопасно. С начала вчерашнего утра обстановка совершенно не новогодняя, слово «праздник» крайне неуместно в сегодняшних реалиях. Тем не менее стараемся всей семьей не унывать, встретить Новый год на позитивной ноте, — рассказал он.

По его словам, часто звучат слова «будь что будет», потому что прятаться люди устали. Хотя кто-то не отмечает вовсе.

— Из-за вчерашних обстрелов никакого праздника. Это не этично по отношению к семьям пострадавших граждан, — сообщила жительница Белгорода София.

Всё, что известно о происходящем в Белгороде, мы собираем в отдельном сюжете.

Взято Источник

01.01.2024