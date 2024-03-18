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Пластиковые окна в Горняке

Нетаньяху доигрался. Армия России уже на границе Израиля

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пока все пристально следят за тем, как развивается ситуация в секторе Газа и наблюдают за перспективой открытия нового театра заварухи в южном Ливане, очень интересная новость пришла с Голанских высот. Недалеко от оккуп-нной Израилем территории Сирийской Арабской Республики будет размещён, как сообщается в прессе, очередной пост российской воен-й полиции для поддержания мира и порядка. По факту нам объявили о создании ещё одной базы, помимо той, что уже имеется в провинции Латакия. ВС РФ на рубежах сионистского образования – это серьёзная заявка на выход в финал. Как пишет Дзен-канал Майор Гром.

Напомним для тех, кто не в курсе. Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе шестидневной заварухи 1967 года. С тех пор Совет Безопасности ООН выдал не одну резолюцию о том, что Тель-Авиву следует немедленно вывести все подразделения с занятых территорий. Впрочем, сионисты на всё на это чхать хотели и в 1981 году аннексировали Голаны, включив их в состав государства Израиль. Долгое время никто это не признавал, однако при Дональде Трампе США расщедрились и, наплевав на международное право, легитимизовали незаконное действо.

Голанские высоты – это не просто территория. До 1967 года там проживали 116 тысяч человек. После прихода сионистского неприятеля осталось всего 6,5 тысяч друзов с сирийским гражданством, а большинство населённых пунктов оказались брошенными. Постепенно Голаны заселялись колонистами, как это принято в израильских реалиях. Уходить с миром в правительстве Биньямина Нетаньяху, естественно, не желают. Между тем, и постановления СБ ООН, и принцип территориальной целостности, и сама справедливость требуют возврата статус-кво на 1967 год.

Конечно, новость о размещении ВС РФ на Голанах не означает, что мы завтра же пойдём отбивать для сирийцев их земли. Однако мы демонстрируем Израилю: Россия рядом и в случае необдуманных действий, можем отреагировать так, что мало в Тель-Авиве не покажется.

Сирия нуждается в восстановлении после длительной гражданской смуты. Да она ещё и не завершена, пока на севере не добиты остатки исламистов, а с курдами не заключено соглашение о воссоединении с САР. Стоит ребром также проблема присутствия иностранных контингентов, которых никто в Сирию не звал. Нас-то звало законное правительство, а вот американскую базу Эт-Танф и турецкие силы на севере – непрошеные гости.

Когда Сирия залижет раны и консолидирует силы, проведение операции по десионизации и деоккупации Голанских высот станет реальной перспективой. Как показали события в палестинском анклаве, ЦАХАЛ чересчур переоценен. Во всяком случае, освобождая Голаны, сирийцы будут не одни.

Фото: sun9-33.userapi.com

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

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