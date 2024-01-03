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«Неужели в Раду засадили?»: Россия нанесла удар возмездия за теракт в Белгороде

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03 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 2 января в незалежной началось не с кофе. Российская армия наносит массированный удар по всей территории Украины. В стане врага сообщают о небывалой по мощности и количеству атаке ракет/дронов, которые поразили военные и инфраструктурные объекты, пишет «Свободная Пресса».

Украинская «телега» на всю катушку комментирует возмездие Путина за Белгород. Тамошние милитари-блогеры сообщают: вначале были «Герани», затем с района Каспия был удар со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3, потом – «Кинжалы (Х-47)». Так сказать, был огонь со всего, что может стрелять и взрывать.

В столице Украины начались пожары. Мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсети: «Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе… Раздаются взрывы на Оболони».

В унисон с ним о прилетах сообщили чиновники Харькова, а также Кировоградской, Киевской, Черкасской, Херсонской, Кировоградской и Винницкой областей.

Один укро-правдоруб со ссылкой на свои источники сообщает: «Цель ракетного удара – инфраструктура ПВО/РЛС, а также авиационная. Второстепенные цели – склады, ангары и, возможно, тренировочные базы, цеха. Многочисленные детонации и пожары. Западная окраина Киева (Борщаговка) без света. Святошинский р-н очень громко. Пожар в Печерском районе города Киева. Неужели в Раду засадили?».

Фото: polittolog.ru

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Автор: vizitka01

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