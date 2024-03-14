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Невесёлый молочник. Американский фермер, живущий на Алтае, уже несколько лет не может провести электричество на свой участок

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Фермер Джастас Уолкер не может подвести электричество к хозяйству

Невесёлый молочник. Американский фермер, живущий на Алтае, уже несколько лет не может провести электричество на свой участок

Добывать свет для собственного домовладения фермеру приходится подручными способами

Американский фермер Джастас Уолкер, который уже несколько лет живёт в Солонешенском районе Алтайского края, до сих пор не может подключиться к электросети. О проблеме он рассказал в одном из последних роликов на своём youtube-канале. По словам Джастаса, недавно ресурсоснабжающая организация уведомила его, что домовладение мужчины не вошло в список объектов на подключение в этом году. Как отметил фермер, такая ситуация возникает уже несколько лет подряд.

– Пока мы ждём подключения, тут в районе куча народу получила электричество. Люди получали, которые даже вообще не жили на поле, которые в принципе ещё даже производством не занимались. Они уже получили, заранее получили свет. Мы сделали всё, что делали другие, но почему-то нас не подключают. И это уже реально крик души, – говорит Джастас Уолкер.

Всё это время добывать свет для собственного домовладения фермеру приходится подручными способами. На его участке стоят солнечные батареи, ещё часть энергии Джастас получает от местной реки с помощью импровизированной ГЭС. Однако для полноценного ведения хозяйства получаемого электричества не хватает.

– Почему подключают дачников, у которых нет производства? У нас тут по 145 коз, по 100 баранов, делаем переработку на месте и не можем получить свет. Почему? Я понимаю, если бы это была чисто коммерческая система – раз в год заплати 5 миллионов. Я бы успокоился, у нас нет 5 миллионов. Но была программа по электрификации, в рамках этой программы мы подали документы, чем мы хуже, чем люди, которые в 4-5 километрах отсюда? – задаётся вопросом фермер.

По словам Джастаса, за несколько лет с момента подачи заявления на электрификацию реальных подвижек с подключением к электроэнергии не произошло. Каждый год к фермеру приходят энергетики и сообщают, что подключение состоится весной, а весной переносят сроки на осень.

Отчаявшийся мужчина сообщил, что на этот раз готов судиться с поставщиками энергии и ищет юристов, которые возьмут на себя составление искового заявления и судебные тяжбы.

Помочь Джастасу намерен и общероссийский народный фронт. Региональное отделение организации направило письма в УФАС, энергетикам и в профильное министерство.

Для получения вида на жительство в России у них ушло четыре года (Подробнее)

Взято отсюда
14.03.2024

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