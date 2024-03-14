Невесёлый молочник. Американский фермер, живущий на Алтае, уже несколько лет не может провести электричество на свой участок

Фермер Джастас Уолкер не может подвести электричество к хозяйству

Добывать свет для собственного домовладения фермеру приходится подручными способами

Американский фермер Джастас Уолкер, который уже несколько лет живёт в Солонешенском районе Алтайского края, до сих пор не может подключиться к электросети. О проблеме он рассказал в одном из последних роликов на своём youtube-канале. По словам Джастаса, недавно ресурсоснабжающая организация уведомила его, что домовладение мужчины не вошло в список объектов на подключение в этом году. Как отметил фермер, такая ситуация возникает уже несколько лет подряд.

– Пока мы ждём подключения, тут в районе куча народу получила электричество. Люди получали, которые даже вообще не жили на поле, которые в принципе ещё даже производством не занимались. Они уже получили, заранее получили свет. Мы сделали всё, что делали другие, но почему-то нас не подключают. И это уже реально крик души, – говорит Джастас Уолкер.

Всё это время добывать свет для собственного домовладения фермеру приходится подручными способами. На его участке стоят солнечные батареи, ещё часть энергии Джастас получает от местной реки с помощью импровизированной ГЭС. Однако для полноценного ведения хозяйства получаемого электричества не хватает.

– Почему подключают дачников, у которых нет производства? У нас тут по 145 коз, по 100 баранов, делаем переработку на месте и не можем получить свет. Почему? Я понимаю, если бы это была чисто коммерческая система – раз в год заплати 5 миллионов. Я бы успокоился, у нас нет 5 миллионов. Но была программа по электрификации, в рамках этой программы мы подали документы, чем мы хуже, чем люди, которые в 4-5 километрах отсюда? – задаётся вопросом фермер.

По словам Джастаса, за несколько лет с момента подачи заявления на электрификацию реальных подвижек с подключением к электроэнергии не произошло. Каждый год к фермеру приходят энергетики и сообщают, что подключение состоится весной, а весной переносят сроки на осень.

Отчаявшийся мужчина сообщил, что на этот раз готов судиться с поставщиками энергии и ищет юристов, которые возьмут на себя составление искового заявления и судебные тяжбы.

Помочь Джастасу намерен и общероссийский народный фронт. Региональное отделение организации направило письма в УФАС, энергетикам и в профильное министерство.

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Взято отсюда

14.03.2024