Евгений Рябинский с девушкой Фото: личный архив/ КП на Алтае

Погибший спасатель планировал свадьбу с любимой девушкой 23 июля 2023 года. Однако их мечтам не суждено было сбыться: он погиб при пожаре в ТЦ

Девушка погибшего барнаульского пожарного Евгения Рябинского спустя год поделилась, что он очень часто приходил ей во снах, сообщает “КП на Алтае”.

Евгения рассказала, что первые полгода она не жила, а существовала.

“Плакала, пересматривала фото, видео,– рассказывает Евгения. – Есть не могла поначалу вообще, смотреть на меня, наверное, было страшно, одни кости. Первое время Женя очень часто снился. Сны были хорошие, мы с ним гуляли, радовались жизни, было так хорошо. Но просыпаешься, понимаешь, что это просто сон… Приходила на учебу в университет, опухшая от слез. Потом сновидения стали меняться, он меня звал, тянул руку, я ему руку подавала. Уже ждешь ночь, чтобы Женя приснился. Если сон был яркий и насыщенный, потом весь день ходишь как в тумане, не можешь в эту суровую явь поверить, хочется обратно в сон вернуться. Это было как наваждение”.

В какой-то момент за нее начали беспокоиться близкие. Однако она попросила дать ей год, чтобы прийти в себя. Она пробовала позвонить на телефон доверия, однако так и не смогла раскрыться незнакомому человеку.

“Самым лучшим психотерапевтом стал Рокки, наша с Женей собака. Каждый раз, когда я начинала плакать, пес подходил, прижимался ко мне. Для меня – это кто-то больший, чем собака, очень тонко чувствует все. Мы с Женей оба хотели домашнего питомца, но вначале долго обсуждали, а как его в квартире держать, а хватит ли времени и т.д. А потом как-то разом решили, что оба мечтаем, и не надо откладывать на потом, как и жизнь. Присмотрели стафа в объявлениях и тут же поехали за ним в Бердск”, – говорит девушка.

По ее словам, Рокки долго тосковал по Евгению. И сейчас, когда видит его фото, тоже тоскует.

Евгения делится, что раньше у них с Рябинским был разговор, в ходе которого пожарный сказал, что она должна быть счастлива, даже если с ним что-то случится. Но тогда она отказалась развивать эту тему.

Напомним, 28-летний пожарный Евгений Рябинский, который 9 января получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей во время тушения пожара в ТЦ “Успех”, скончался в больнице, не приходя в сознание. Погибшего с почестями похоронили на родине в Рубцовске. Катафалк из Барнаула на трассе встречали почетные караулы пожарных.

Взято отсюда