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Неужели у Киркорова заберут «народного артиста»? Минкульт решил судьбу поп-короля

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Певца стали отменять после того, как он «зашел не в ту дверь»

Неужели у Киркорова заберут «народного артиста»? Минкульт решил судьбу поп-короля

В Министерстве культуры ответили на вопрос, будут ли лишать Филиппа Киркорова звания народного артиста после того, как он принял участие в голой вечеринке Ивлеевой.

— Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в скандальной вечеринке Ивлеевой, — передает РИА Новости слова ведомства.

С требованиями лишить Киркорова звания народного артиста выступила взволнованная общественность, которую шокировал почти голый король на вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Спастись не помогла даже попытка объясниться с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым — на встрече с ним Филипп Киркоров заявил, что дал обещание посетить вечеринку, но как только увидел, что там происходит, сразу же ушел.

Из-за скандала Киркорова уже вырезали из «Голубого огонька» и фильма «Иван Васильевич меняет всё» — артисту успели найти замену и переснять картину. Также певцу запретили выступать на частном корпоративе в МХТ имени Горького.

Напомним, что скандальная вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 21 декабря. Вскоре после появления фотографий с мероприятия у многих знаменитостей начались проблемы.

Взято Источник
30.12.2023

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