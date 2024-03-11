Антон Шеломенцев Фото: Виталий Барабаш

Адвокат экс-чиновника указал на то, что тяжесть вменяемого Антону Шеломенцеву преступления не может быть основанием для продления ареста, однако судья посчитал иначе

Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере экс-заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев пробудет под стражей до 9 апреля 2024 года. Рассказываем, как прошло судебное заседание по вопросу выбора меры пресечения в отношении бывшего чиновника и какие доводы привели стороны защиты и обвинения.

Еще месяц в СИЗО

Несколько раз Антон Шеломенцев улыбнулся еще до начала судебного заседания, всем своим видом демонстрируя позитивный настрой. Сразу бросилась в глаза свежая стрижка бывшего муниципального чиновника, несколько видоизменившая его привычную прическу. При этом бороду он сохранил.

Взято отсюда