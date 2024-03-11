“Ничего существенного”: Антон Шеломенцев рассказал о своем самочувствии в СИЗО

Фото: Виталий Барабаш

Адвокат экс-чиновника указал на то, что тяжесть вменяемого Антону Шеломенцеву преступления не может быть основанием для продления ареста, однако судья посчитал иначе

Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере экс-заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев пробудет под стражей до 9 апреля 2024 года. Рассказываем, как прошло судебное заседание по вопросу выбора меры пресечения в отношении бывшего чиновника и какие доводы привели стороны защиты и обвинения.

Еще месяц в СИЗО

Несколько раз Антон Шеломенцев улыбнулся еще до начала судебного заседания, всем своим видом демонстрируя позитивный настрой. Сразу бросилась в глаза свежая стрижка бывшего муниципального чиновника, несколько видоизменившая его привычную прическу. При этом бороду он сохранил.

07 марта, 12:24 Бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева оставили под стражей

Индустриальный районный суд Барнаула продлил в отношении экс-чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей еще на один месяц

После того, как судья зачитал текст ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу еще на месяц, он обратился к Шеломенцеву с вопросом о его состоянии здоровья, в том числе уточнил, не обращался ли тот к медикам за время нахождения в СИЗО.

На это экс-замглавы Барнаула ответил, что ничего существенного с ним не случилось.

После того, как представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя, сам Шеломенцев и его адвокат попросили об изменении меры пресечения и переводе подозреваемого под домашний арест по месту жительства.

Адвокат экс-чиновника настаивал на том, что тяжесть вменяемого ему преступления не может быть основанием для продления меры пресечения в виде заключения под стражу.

Антон Шеломенцев Фото: Виталий Барабаш

Фрагмент текста ходатайства о том, что при выходе из-под стражи Шеломенцев может угрожать свидетелям и препятствовать ходу расследования, его защитник назвал безосновательным.

Еще один довод о том, что Шеломенцев в случае смягчения меры пресечения может уничтожить важные документы, адвокат также назвал несостоятельным, поскольку его подзащитный не работает в мэрии Барнаула с 19 января 2024 года.

После возвращения из совещательной комнаты судья огласил решение о продлении меры пресечения Шеломенцеву в виде заключения под стражу до 9 апреля 2024 года. На это бывший чиновник отреагировал опущенной головой и тяжелым взглядом себе в ноги.

Фигуранты все те же 15 января, 7:21 Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту могли задержать еще до Нового года, однако на тот момент чиновник остался на свободе и успел отдохнуть в отпуске

Напомним, бывшего заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Шеломенцева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, еще в 2020 году, занимая пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, чиновник через посредника получил взятку от одного из барнаульских перевозчиков. Сумма составила 2 млн рублей.

Как стало известно “Толку”, Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля.

Деньги якобы должны были обеспечить “общее покровительство” предприятиям, принадлежащим бизнесмену.

Антона Шеломенцева задержали в начале текущего года. Бывший вице-мэр Барнаула свою вину не признал.

В ходе первого заседания суда по избранию меры пресечения в отношении чиновника судья, зачитывая текст ходатайства следователя, озвучила, что взяткодателем мог выступить известный в Барнауле перевозчик Олег Бесчастный.

Прозвучала также информация о том, что посредником в передаче денег выступил некий Сергей Щукин.

Антон Шеломенцев Фото: Виталий Барабаш

В начале февраля, когда Антон Шеломенцев уже находился под стражей, стало официально известно, что он покинул должность заместителя главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту.

“Трудовые отношения прекращены по инициативе работника“, – пояснили в мэрии краевого центра, отвечая на официальный запрос “Толка”.

На судебном заседании, 7 марта, стало известно, что Шеломенцев уволился из администрации Барнаула еще 19 января 2024 года.

Взято отсюда.

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